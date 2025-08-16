Kandıra’da Yangın Çıktı, Ekipler Çalışıyor

Haberler

YANGININ BAŞLADIĞI YER

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Koruklar köyünde bir yangın patlak verdi. Yangının yerleşim alanlarına yakın bir konumda meydana gelmesi, çevrede büyük bir endişeye yol açtı.

EŞ ZAMANLI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yangın, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen bir orman yangınının ardından Koruklar Köyü’nde başlamış. Bu durum, bölgedeki kaygıları artırdı. İhbar gelmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek yangın söndürme çalışmalarına hızla başladı. Yangının yerleşim alanında çıkmış olması ciddi bir korkuya sebep oluyor. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

