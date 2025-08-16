Kandıra’da Yangın Çıktı, Ekipler Çalışıyor

YANGININ BAŞLADIĞI YER

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Koruklar köyünde bir yangın patlak verdi. Yangının yerleşim alanlarına yakın bir konumda meydana gelmesi, çevrede büyük bir endişeye yol açtı.

EŞ ZAMANLI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yangın, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen bir orman yangınının ardından Koruklar Köyü’nde başlamış. Bu durum, bölgedeki kaygıları artırdı. İhbar gelmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek yangın söndürme çalışmalarına hızla başladı. Yangının yerleşim alanında çıkmış olması ciddi bir korkuya sebep oluyor. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.