Kandıra’da Yangın Söndürüldü, Ekipler Geldi

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana gelen yangın, otluk alanda başlayarak bir fındık bahçesine sıçradı. Yangının çıkış yeri Topluca Mahallesi Koruklar mevkisi olarak belirlendi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrol altına alındı.

VATANDAŞLAR DESTEĞİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da yangının söndürülmesine katkı sağladı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü ve olumsuz bir durum yaşanmasının önüne geçildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Erdoğan: Zirve Sürecin Hızlanmasını Sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le yapılan zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik çabaları hızlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Gelibolu’da Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; Eceabat Yolağzı köyü tedbir amacıyla tahliye ediliyor. Müdahale çalışmaları devam etmektedir.

