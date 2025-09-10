Kandıra’da Yaya, Alkollü Sürücüye Çarpıldı

KAZA ANINDA YAŞANAN OLAYLAR

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Genç adam, taklalar atarak yere düşmesine rağmen mucize eseri hayatta kaldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Geçtiğimiz hafta Kandıra-Kefken Yolu’nda, Kurtyeri köyü mevkiinde gerçekleşen olayda, belediye personeli Abdussamet A., üzerine doğru gelen aracı fark ederek geri kaçtı. Fakat sürücünün şerit değiştirmesiyle çarpışma kaçınılmaz oldu.

YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan genç adam, yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine gelen arkadaşları tarafından ambulansa yetiştirilen Abdussamet A., Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Almanya’dan gelen bilgilere göre, gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çevre sakinleri, bölgedeki sürekli benzer olayların yaşandığını dile getirdi.

AÇIKLAMALAR VE TALEPLER

Mahalle muhtarı Muhammed Ali Köksal, birçok kez kasis ve elektronik denetleme sistemi (EDS) talebinde bulunduklarını ancak hala önlem alınmadığını belirtti. “Yaz aylarında hız ve trafik artıyor. Daha önce ölümlü kazalar da oldu. Çevre köylerde kasis var ama bizde yok. Önlem alınmadıkça bu kazalar sürecek,” dedi.

SÜREÇ ve TANIK BEYANLARI

Görgü tanıklarından Ünal Köksal, sürücünün yüksek hızda olduğunu ifade ederek, “Adamın havada uçtuğunu gördüm. Araç 150-160 kilometre hızla vurdu, fren izi bile yoktu. Ambulans erken geldiği için kurtuldu, yoksa sonuç daha ağır olurdu,” şeklinde bilgi verdi. Mahalleli, daha önce yapılan ışıklandırma sisteminin etkili olmadığını ve tek çözümün kasis olduğunu vurguladı. Sürücü hakkında ise “alkollü olduğu” iddiaları gündeme geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.