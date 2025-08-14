Kandıra Plajlarında Denize Girmek Yasak

KOCAELİ’DE DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki plajlarda önemli bir kısıtlama getirildi. Kandıra Kaymakamlığı, Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışında kalan tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

HAZIRLIK YAPILDIKTAN SONRA YASAKLAMALAR

Açıklamada, “Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle perşembe ve cuma günleri Kandıra ilçemizde bulunan Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço (Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen alanda duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur” denildi. Yaz döneminin yoğun ilgi gören plajları için bu karar, can güvenliği açısından alınmış önemli bir tedbir olarak değerlendiriliyor.