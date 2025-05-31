Kandıra Yolu’nda Bir Kaza Meydana Geldi

KAZANIN SEBEBİ VE MEYDANA GELİŞİ

İzmit ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 21.30 civarında Çayırköy Mevkisi’nde, Kandıra Yolu üzerindeki kavşakta gerçekleşti. F.Ç. kontrolündeki 41 BB 175 plakalı otomobil ile Doğukan İ. yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu ve olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Doğukan İ., F.Ç. ve ismi henüz belirlenmeyen bir diğer kişi, tedavi amaçlı Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Ancak Doğukan İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın oluşuyla ilgili detaylı inceleme süreci başlatıldı. Yetkililer olayın nedenini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.