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Kangal’da Eşek Dövme Olayı Yaşandı

ŞOK EDİCİ OLAY KANGAL’DA GERÇEKLEŞİYOR

Sivas’ın Kangal ilçesinde, 80 yaşındaki S.C.’nin başına çuval geçirdiği eşeği sopayla dövdüğü anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Alacahan köyünde meydana geldi. S.C., başında çuval bulunan eşeğe defalarca elindeki sopayla vururken, hayvan dengesini kaybedip yere yığıldı. Bununla birlikte, S.C. hayvana sopayla vurmaya devam etti. Bu korkunç anlar, bir kişi tarafından görüntülendi.

JANDARMA OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine jandarma ekipleri hemen harekete geçti ve S.C.’yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından S.C., serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, S.C.’nin sinirlenerek eşeği dövdüğünü ifade ettiği öğrenildi.

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