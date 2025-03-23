Kangal Köpeği Maya 8 Yavruya Annelik Ediyor

KANGAL KÖPEĞİ ANNELİK YAPIYOR

Av köpeği eğitmeni Hüseyin Bulut, Kangal köpeğinin farklı ırklara ait köpek yavrularını sahiplenerek annelik yaptığına dikkat çekti. Bulut, “Kangallar, yüksek annelik içgüdüleriyle Anadolu insanının merhamet ve koruyuculuk karakterini yansıtıyor” şeklinde konuştu. Tokat’ta, anneleri çoban köpekleri tarafından öldürülen Belçika Malinois cinsi 7 yavru köpek, duyarlı bir bireyin sayesinde sahipsiz kalmaktan kurtuldu. Bu yavrular, köpeklere olan ilgisiyle tanınan Hüseyin Bulut’a teslim edildi.

MAYA’YI ANNELİK YAPARKEN GÖRÜYORUZ

Bulut’un Kangal cinsi köpeği Maya, bu yavruları hemen sahiplenerek onlara annelik yapmaya başladı. Maya daha önceden de bir av köpeği yavrusunu büyütmüştü ve şimdi 7 Belçika Malinois yavrusunu da koruma altına aldı. Toplamda 8 yavruya annelik yapan Maya, annelik içgüdüsüyle yavrularını asla yalnız bırakmıyor. “Maya, kendi cinsi olmayan 8 yavru köpeğe annelik yapıyor” bilgisini veren Bulut, sürecin zorluklarına rağmen onlara en iyi şekilde bakmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bulut, “Yavruları bana getirdiklerinde Maya’nın onlara sahip çıkacağını söyledim. Gerçekten de sahiplendi. Şimdi 7 yavruyu büyütmeye çalışıyoruz. Hepsi sağlıklı. Maya, daha önce büyüttüğü av köpeği Garip’e bile annelik yapmaya devam ediyor. Ancak bu sefer işimiz daha zor. Yavrular süt emmesi gereken bir dönemde, ancak annede süt yok. İki saatte bir onları beslemek zorundayım. Zorlu bir süreç ama hepsini büyütmeyi umuyorum” şeklinde belirtti.

KANGALLAR YÜKSEK İÇGÜDÜLERE SAHİP

Bulut, Kangal köpeklerinin Anadolu insanının karakterini yansıttığını ve annelik içgüdülerinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, “Kangallar çok kıymetli köpeklerdir. Kedi yavrusu bile olsa sahiplenirler. Maya da bu özelliğini bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.