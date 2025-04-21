Kangal Köpeği, Tilkiyi Kovaladı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Dünyanın en zeki ve güçlü koruma köpeği olan Kangal, tavuk kümesine saldıran kurnaz tilkiyi korkutarak uzaklaştırmayı başardı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkeze bağlı 4 Eylül köyünde Tanju Kaya’nın sahip olduğu bir çiftlikte gerçekleşti. Aç olduğu tahmin edilen tilki, kümeste yemlenen ve etrafta dolaşan tavuklara saldırmak istediği sırada, kulübesinde dinlenen Kangal köpeği durumu fark etti.

KAHRAMAN KÖPEK: PANZER

Ani bir refleksle kulübesinden çıkan Kangal köpeği, tilkiyi bölgeden uzaklaştırarak kahramanlık örneği sergiledi. Olayın saniye saniye kaydedildiği güvenlik görüntüleri ile birlikte, yöreye özgü ve koruma yeteneği ile bilinen Kangal köpekleri, bu olayda bir kez daha cesaretleri ve görev bilinci ile takdir topladı. Tanju Kaya, sosyal medya hesabında görüntüleri paylaştı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

TANJU KAYA’NIN AÇIKLAMALARI

Tanju Kaya, Kangal köpeği Panzer’in kahramanlığını herkesin gördüğünü ifade etti. Kaya, “Tavukları koruyan Kangal köpeğime ‘Panzer’ diye sesleniyoruz. Köpeğim boş su tankerine bağlıydı. Dün sabah işe gittim. İşten döndüğümde su tankerinin 3-4 metre ileride olduğunu fark ettim. Şüphelenip kameraları inceledim ve bir tilkinin tavuklara saldırmaya çalıştığını, kahraman köpeğimin hemen buna engel olduğunu gördüm. Köpeğimin cesaretini her zaman biliyordum ama bu olayda kameralara yansıyarak bir kez daha kahramanlığını görmüş olduk” dedi.