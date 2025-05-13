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Kanlaon Yanardağı’nda Patlama Gerçekleşti

KANLAON YANARDAGI’NDA PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Filipinler’in Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı, yerel saatle 02.55’te aktif hale geldi. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), yaşanan patlamanın 5 dakika sürdüğünü ve bu süre zarfında yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül fışkırdığını bildirdi.

PATLAMA SONRASI ALARM DURUMU DEVAM EDİYOR

Yanardağın güney yamaçlarında, patlama sırasında 2 kilometrelik bir mesafede sıcak gaz ve volkanik maddelerden oluşan akıntılar belirlendi. Patlama sonrası bölgede 3. seviye alarm durumunun sürdüğü vurgulandı. Phivolcs, yanardağa yakın yerleşim alanlarının tahliye edilmesi gerektiğini hatırlatarak, akıntılar, kaya parçaları ve kül yağışı gibi olası tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.

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