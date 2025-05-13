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Kanlaon Yanardağı’nda Patlama Meydana Geldi

KANLAON YANARDAĞI’NDA PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Filipinler’in Negros Adası’nda bulunan Kanlaon Yanardağı’nda patlama gerçekleşti. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), yanardağın yerel saatle 02.55’te faaliyet gösterdiğini bildirdi. Açıklamada, patlamanın beş dakika sürdüğü ve bu süre zarfında yanardağdan üç kilometre yüksekliğe kül püskürtüldüğü aktarıldı. Patlama sonrasında bölgedeki 3. seviye alarm durumu devam ediyor.

PATLAMA SONRASI ALINAN ÖNLEMLER

Yetkililer, kaya parçaları ve kül yağışı gibi potansiyel tehlikelere karşı uyarıda bulundu. “Kül yağışına maruz kalan kişiler gerekli tüm önlemleri almalı ve kül solumayı önlemek için koruyucu maske veya ıslak bez kullanmalıdır” şeklinde bilgi verildi. Ayrıca, sivil havacılık yetkilileri, pilotlara yanardağın zirvesine yakın uçmaktan kaçınmalarını önerdi. Zira ani bir patlamadan dolayı ortaya çıkan küller uçaklar için tehlike oluşturabiliyor.

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