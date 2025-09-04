Kanlı Ay Olayı Eşsiz Bir Görsellik Sunuyor

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK

“Kanlı Ay” olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı, Ay’ın Dünya’nın merkez gölgesi olan umbraya girmesiyle meydana geliyor. Bu süreçte Ay, tamamen kararan bir görüntü yerine, Dünya atmosferinden geçerek süzülen Güneş ışınlarının etkisiyle kızıl ve turuncu tonlara dönüşüyor ve gökyüzünde göz alıcı bir manzara yaratıyor. 7 Eylül Pazar gecesi ile 8 Eylül Pazartesi sabahı arasında gerçekleşecek bu özel gökyüzü olayı, yılın en etkileyici anlarından biri olacak ve Türkiye’nin her yerinden çıplak gözle izlenebilecek.

TUTULMANIN AİLESİ VE EN ETKİLEYİCİ ANI

Türkiye saatiyle 19.20’de başlayacak adam, ilerleyen dakikalarda Ay’ın Dünya’nın gölgesine girmesiyle daha belirgin hale gelecek. Saat 21.11’de ise en etkileyici anı yaşanacak ve Ay, yaklaşık 1 saat 22 dakika boyunca tamamen kızıl bir renge bürünecek. Bu olayın temelinde, gökyüzündeki gün batımındaki kızarmayı açıklayan Rayleigh Dağılımı bulunuyor. Ayrıca atmosferdeki nem, toz, bulutlar ve volkanik partiküller, Ay’ın alacağı renk tonlarını da etkileyebiliyor.

TUTULMAYI GÖRMEK İÇİN EN İYİ NOKTALAR

Kanlı Ay tutulmasını net bir şekilde görmek isteyenler için en uygun yerler arasında şunlar yer alıyor:

• Şehir ışıklarından uzak kırsal bölgeler

• Yüksek rakımlı dağ ve tepeler

• Işık kirliliğinden uzak sahil şeritleri

• Milli parklar ve doğa alanları

Tutulmayı izlemek için özel bir ekipman gerekmez çünkü çıplak gözle gözlemlenebilir. Fakat net ve uzun pozlama fotoğraflar çekmek isteyenler için tripodlu kameralar ya da telefon sabitleyicileri öneriliyor. Ayrıca bulutlu bir hava olasılığı nedeniyle gökyüzünün açık olmasına dikkat etmek gerekiyor.

TUTULMA NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Ay tutulmaları, yalnızca görsel bir şölen oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda gökbilim açısından da büyük bir öneme sahip. Güneş, Dünya ve Ay’ın mükemmel bir şekilde hizalanmasıyla oluşan bu nadir olay, sürekli olarak gözlemlenemez. Bu nedenle 7 Eylül gecesi, gökyüzü meraklıları ve bilim tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim olacak.