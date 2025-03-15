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Kanlı Ay, Sanatla Buluştu

KANLI AY’IN GÖKYÜZÜ GEÇİŞİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur’un objektifinden yansıyan kareler, “Kanlı Ay” fenomeninin sunduğu büyüleyici atmosferi gözler önüne seriyor. Fotoğraf çekiminin modeli ise aynı bölümde eğitim gören birinci sınıf öğrencisi Ebru Çamur oldu.

ALADAĞLAR’DA SANAT VE DOĞA BULUŞMASI

Doğal güzellikleri ve zorlu parkurlarıyla bilinen Aladağlar’da gerçekleştirilen bu çekim, gökyüzü olayları ve sanatı bir araya getiren etkileyici bir çalışma olarak ön plana çıkıyor. Hem görsel sanatlar hem de astronomi tutkunları için ilgi çekici bir içerik sunan bu fotoğraf, Niğde’nin eşsiz doğasının yanı sıra bilimsel ve sanatsal çalışmaların önemini bir kez daha parlak bir şekilde sergiliyor.

ÖNEMLİ

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