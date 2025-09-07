Kanlı Ay Tutulması Bursa’da İzleniyor

GÖKYÜZÜNDEKİ ESERİN GÖRÜNTÜSÜ

Yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması, Bursa’da büyük bir ilgiyle izlendi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde olduğu gibi, Bursa’da da gözlemlenen bu tutulma, akşam saatlerinde yarı gölge evresiyle başladı. Türkiye saatiyle 19.15’te ilk evreye geçen tutulma sırasında Ay, Dünya’nın gölgesinin içine tamamen girdi.

TAM TUTULMA EVRESİ VE SÜREÇ

Tam tutulma evresi 20.30’da ortaya çıkarken, bu evre 21.52’de sona erdi. Ay, bu süre boyunca yaklaşık 1 saat 22 dakika boyunca güzel bir kızıl renge büründü. Bu tür gökyüzü olayları, astronomi meraklıları ve genel izleyiciler için heyecan verici anlar sunuyor.