Kanlı Ayın Depremle İlgisi Yoktur

KANLI AY TUTULMASI VE ENDİŞELER

Coğrafyacı Kenan Canan, “Kanlı ayın deprem ya da herhangi bir felaketle hiçbir bilimsel bağlantısı yoktur” diye belirtti. 7 Eylül Pazar akşamı, gökyüzünde “Kanlı Ay” tutulması gerçekleşecek. Bu gök olayı çıplak gözle izlenebiliyor. Ancak, bu durum bazı vatandaşlarda “deprem olacak” kaygısını tetikliyor. Yüksekovalı coğrafyacı Kenan Canan, bu endişelere açıklık getirdi.

AY TUTULMASI BİLİMSEL AÇIKLAMASI

Canan, dolunayı kırmızıya boyayacak olan tutulmanın, Pazar akşamı Kuzey Yarımküre’de, Avrupa ve Orta Doğu’da erken saatlerde meydana gelmesinin beklendiğini ifade etti. Türkiye’de de vatandaşlar bu olaya büyük ilgi gösteriyor. Ancak, ayın kırmızı renge bürünmesi, bazı bireylerin deprem olacağına dair endişelerini artırmış durumda. Bu konudaki açıklamalarıyla, Yüksekovalı Coğrafyacı Kenan Canan, halk arasında “Kanlı Ay” olarak bilinen bu gök olayının bilimsel temellerini şöyle açıkladı:

AY TUTULMASININ DOĞAL YAPISI

” Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına girdiğinde, Güneş ışınları doğrudan Ay’a ulaşamaz. Bunun yerine, Dünya’nın atmosferinden geçen ışık süzülüyor. Bu süreçte, mavi tonların dağılırken, kırmızı tonların Ay yüzeyine yansıdığı görülüyor. Bu durum, Ay’ın kızıl bir görünüm almasına neden oluyor. Coğrafya derslerinde de belirtilen üzere, ay tutulması tamamen doğal bir gök olayıdır ve düzenli olarak gerçekleşiyor.” Canan sözlerine şöyle devam etti: “Ay tutulmasının deprem ya da herhangi bir felaketle hiçbir bilimsel bağlantısı yoktur. Vatandaşlarımızın bu olayı endişe duymadan, gökyüzünün sunduğu eşsiz bir görsel şölen olarak izlemelerini tavsiye ediyoruz.”

HAKKARİ BÖLGESİNDE YANSIMALAR

Bu olay, Hakkari bölgesinde de dikkatle takip ediliyor. Vatandaşların bekleyişi sürerken, coğrafyacıların açıklamaları, gökyüzündeki bu doğal olayı daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.