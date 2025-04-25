Kanlı Buluşma: Boşandıktan Sonra İntihar

KANLI BULUŞMA

Samsun’un Alaçam ilçesinde, boşanma sürecinde olan Cengiz Altınel (34), eşi Pınar Altınel ile görüştüğü sırada ölümcül bir olay yaşandı. Cengiz Altınel, eşiyle konuşmak amacıyla buluştuğu akşam, Pınar Altınel’i tabancayla vurduktan sonra kendisini de aynı silahla hayata veda etti. Olay, Alaçam ilçesindeki Etyemez Mahallesi’nde, bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde gerçekleşti.

OLAYIN SEYRİ

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Altınel, iki gün önce eşi Pınar Altınel’in yeni işe başladığı lokantada buluşmayı teklif etti. Ancak görüşme sırasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çift arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdükçe, Cengiz Altınel yanında getirdiği tabancayı çıkardı ve Pınar Altınel’e ateş etti. Ardından, aynı silahı kendisine yönlendirerek intihar etti. Silah seslerine çevredekiler tanık oldu ve durumu hemen yetkililere bildirdi.

İNCELEME ve SORUŞTURMA

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yapılan incelemelerde çiftin olay anında yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri, lokanta içerisinde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatılmış durumda.