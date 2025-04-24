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Kanlı Buluşma: Eşini Vurup İntihar Etti

KANLI BULUŞMA

Samsun’un Alaçam ilçesinde, boşanma sürecindeki eşiyle buluşan Cengiz Altınel (34), Pınar Altınel’i tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Olay, Alaçam Etyemez Mahallesi’nde meydana geldi.

OLAYIN SEBEPLERİ VE GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Altınel, iki gün önce Etyemez Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde işe başlayan eşi Pınar Altınel ile yüz yüze görüşmek için bir araya geldi. Lokantada gerçekleşen görüşmede, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çift arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Cengiz Altınel, yanındaki tabancayı çıkararak eşine ateş etti. Ardından silahı kendisine çevirip intihar etti.

KAMU YETKİLİLERİ OLAY YERİNDE

Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeden sonra, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri, lokantada detaylı bir araştırma gerçekleştirdi ve olayla ilgili soruşturma açıldı.

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