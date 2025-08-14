Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği’ndeki Kaza

KAZA SONRASI ACIL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği’ne ait Ali Aydın Kar yönetimindeki arazöz, aniden kontrolden çıkıp şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, araçtaki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel’in kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrasında yaralanan sürücü Ali Aydın Kar ile birlikte Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne taşındı. Adem Nazım Demirel’in cenazesi, otopsi işlemleri için morga gönderildi. Kaza hakkında soruşturma açıldı.

İKİ ŞEHİT HABERİ

Şarampole yuvarlanarak hayatını kaybeden orman işçisi Adem Nazım Demirel, Düziçi Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hastanede tedavi gören Ali Tekerek de yaşamını yitirdi ve böylece şehitlerin sayısı ikiye yükseldi.