Kano Kazasında Kaybolan Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Olayın Gelişimi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü’ne açıldıktan sonra meydana gelen olaya göre, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan kanodan düşen 15 yaşındaki gencin cansız bedeni, arama çalışmalarının ikinci gününde kıyıdan yaklaşık 1 buçuk kilometre açıkta bulundu. Olay, Serdivan ilçesindeki Gölpark mevkiinde yaşandı. Sapanca Gölü’ne açılan 1’i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Kurtarma Çalışmaları

Durumun bildirilmesiyle birlikte, bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtarmayı başardı ve 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışmalar başlattı. Arama çalışmaları, olayın ikinci gününde sabah erkenden bölgeye gelen ekiplerle devam etti.

Detaylı Arama Faaliyetleri

Çevre illerden de destek gelen toplam 110 kişilik bir ekip, AFAD, itfaiye, jandarma, JAK ve STK’larla birlikte, gölde kaybolan Kağan Ege Baran’ı aramak için çeşitli ekipmanlar kullandı. 4 dron, 2 sonar cihazı, 11 bot ve 1 arama helikopteri ile yapılan detaylı arama neticesinde Baran’ın alabora olan kanosu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 15 yaşındaki gencin cansız bedeni Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kıyıdan 1 buçuk kilometre açıkta bulundu. Baran’ın cesedi, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan otopsi merkezine sevk edildi.