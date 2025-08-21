Kano Sporuyla Alaçam’ı Tanıtıyor

SAMSONUN ALAÇAM İLÇESİNDE KANO SPORU

Samsun’un Alaçam ilçesinde kano ile ilgilenen Volkan Karaman, sulak alanlarda nilüferler arasında kano yaparak ilçesini tanıtmayı amaçlıyor. Habilli Mahallesi’ndeki sulak alanda kanosuyla dolaşan Karaman, buranın turizm potansiyelini vurguluyor.

HABİLLİ MAHALLESİ’NDEKİ SULAK ALAN

Karaman, Habilli Mahallesi’ndeki sulak alanı ilk kez sosyal medyada gördüğünü ve daha detaylı keşfetmek için kanoyla bir gezi düzenlemeyi arzuladığını paylaşmış. Gördüğü manzaradan oldukça etkilendiğini belirten Karaman, “Aynı zamanda kano antrenörüyüm. Buranın turizm potansiyelini yerinde ölçmek istedim. İnanılmaz bir bölge burası.” şeklinde konuştu. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ndeki düşük su seviyesini örnek vererek, buradaki koşulların daha elverişli olduğunu dile getiriyor.

BÖLGENİN TURİZM POTANSİYELİ

Karaman ayrıca, burada kano yapmanın yanı sıra nilüferleri izleyebilmenin de büyük bir avantaj olduğunu aktarıyor. Bölgenin iyi bir turistik destinasyon olabileceğini, ilgili kurumların da bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Karaman, “Burada kanodan ziyade kamplar, doğa yürüyüşleri, foto safari gibi etkinlikler de yapılabilir.” diyor.