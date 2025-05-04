Kanola Polatlı’ya Ekonomik Destek Sağlıyor

TARLALARI SARIYA BOYAN KANOLA BİTKİSİ POLATLI’YA BEREKET GETİRİYOR

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler, bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla arazilerinde bolca Kanola bitkisi ekiyor. Kanola bitkisi (Brassica napus), kolza olarak bilinen erüsikasitin ıslah edilerek kullanılan bir türü olmasıyla dikkat çekiyor. Polatlı’da çiftçiler, hem kendi mali kazançlarına hem de Polatlı ekonomisine destek olmak için Kanola bitkisine daha fazla alan tanıyor. Kanola bitkisinin yağı, insanlar ve çiftlik hayvanları için zararlı olmadığından gıda maddesi olarak kullanılıyor ve bu da onu çiftçilerin tercihi haline getiriyor.

KANOLA BİTKİSİNİN EKONOMİYE KATKISI

Ziraat Mühendisi Kerem Güler, bu konuda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Güler, Kanola bitkisinin çiftçilere çok daha iyi kazanç sağladığını vurgulayarak, “Çiftçiler son derece memnun. Polatlı’mızda su problemi oldukça fazla. Su kaynaklarımız giderek azalıyor. Bu durum sadece Polatlı için değil, Türkiye genelinde geçerli. Polatlı çiftçisine ve tarımına önemli katkı sağlıyor. En büyük artısı bu diyebiliriz” dedi. Ayrıca Polatlı’daki tüccarların uzun yıllardır bu işte faaliyet gösterdiğini ve Polatlı borsasında Kanola alımlarının yapıldığını da belirtti. Güler, “Alıcı pazarında bir sorun yok. Türkiye genelinde Kanola’nın kullanım alanı oldukça geniş. Yağlık amaçlı kullanımı dışında kozmetik sanayinde, biyodizel ve biyoyakıtlarda da yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Bu nedenle bölgemizde şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı” şeklinde bilgi verdi.

UYGUN İLAÇLAMA YAPILMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Kanola bitkisinin ekim alanının giderek arttığını ve mali kazancının iyi olduğunu belirten Güler, “Kanola toprağı gübre açısından yoruyor. Çiftçilerimizin Kanola’dan sonra ekeceği mahsullerde gübrelemelerine dikkat etmeleri faydalı olacaktır. Kanola bitkisi doğası gereği zararlı böcekleri de çeken bir tür. Bu nedenle çiftçilerimizin ilaçlamaları teknik talimatlara uygun şekilde zamanında yapması gerekiyor. Bu durum, çiftçilerin zarar görmemesi açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.