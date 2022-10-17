Kanser aşısı için tarih verildi

Corona virüs salgınına karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den açıklama geldi.

Covid-19’a karşı geliştirdikleri mRNA aşısı dünyada yaygın olarak kullanılan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci çifti, kanser çalışmalarında geldikleri son durumu anlattı. Başta bağırsak kanseri ve melanom olmak üzere çeşitli kanser türlerini hedefleyen tedaviler üzerinde çalışan ikili, kanser aşısı için çok yakın bir tarih verdi.

Pandeminin en başarılı Covid-19 aşılarından birinin arkasındaki ekibe göre, kanseri hedef alan aşılar çok yakında piyasaya sürülebilir. Devrim niteliğinde bir mRNA Covid aşısı üretmek için Pfizer ile ortaklık kuran Alman firması BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin ve Özlem Türeci, önümüzdeki yıllarda kanser aşılarını hazır olması için birçok atılım yaptıklarını açıkladı.

BBC’den Laura Kuenssberg ile konuşan Prof. Dr. Özlem Türeci, BioNTech’in Covid-19 aşısının temelindeki mRNA teknolojisinin, kanser hücrelerine saldırmak için yeniden kullanılabileceğini anlattı.

mRNA teknolojisine dayalı kanser aşılarının hastalarda ne zaman kullanıma hazır olabileceği sorulan Prof. Dr. Uğur Şahin ise kanser aşılarının “2030’dan önce” hazır olabileceğini söyledi.

Hedeflenen mikroorganizmanın antikor oluşturan antijenik yapısının mRNA’sını içeren aşılara mRNA aşısı deniliyor.