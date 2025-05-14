Kanser Hastası 4 Çocuk, Ürdün’e Getirildi

KAN SER HASTASI ÇOCUKLAR ÜRDÜN’E GETİRİLDİ

İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi’nde yaşayan kanser hastası 4 çocuk, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın başlattığı 2 bin çocuğun tedavi edilmesi kampanyası kapsamında Ürdün’e ulaştı. Ürdün ordusu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kraliyet talimatlarına uygun olarak Gazze’den getirilen bu çocuklarla birlikte onlara refakat eden 12 aile üyesi, yeni bir tıbbi tahliye operasyonuyla ülkeye taşındı.

TIBBİ TAHLİYE OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hasta çocuklar ve refakatçileri, Ürdün Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden Ürdün Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla nakledildi. Uçuşun sonunda, çocukların Kral Hüseyin Onkoloji Merkezi’ne ulaştığı belirtildi. Bu çocukların tedavisinin, Ürdün’ün Gazze’ye verdiği insani yardım desteklerinin bir parçası olduğu ifade edildi.

İLK GRUP TAHİR EDİLMİŞTİ

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 11 Şubat’ta gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretinde, ülkesinin Gazze’den 2 bin hasta çocuğu kabul edeceğini açıklamıştı. Ürdün, 4 Mart’ta kara ve hava yolu ile Gazze’den 29 çocuk ve ailelerinden oluşan ilk grubu tahliye etmişti. Ürdün’e ulaşan bu ilk gruptan sağlığına kavuşan 17 çocuğun dün Gazze’ye döndüğü, 12 çocuğun ise tedavi süreçlerinin devam ettiği belirtilmişti.