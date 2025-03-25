Kanser İlaçları Geri Ödeme Listesinde

KANSER İLAÇLARI GERI ÖDEME LISTESINE ALINDI

Sağlık Bakanlığı, kanser hastalarını yakından ilgilendiren önemli bir güncelleme yaptı. Bakanlık, içlerinde kanser tedavisinde kullanılan ilaçların da yer aldığı 16 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

YERLİ İLAÇ VE KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle geri ödeme listesindeki ilaçlarda güncellemeye gidildi. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 16 ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan 8’i yerli üretim ve 5’i kanser tedavisinde kullanılıyor.” ifdesi yer aldı. Ayrıca, aile hekimleri tarafından reçete edilebilen ve geri ödeme listesine dahil edilen ilaçların sayısının artırıldığı belirtildi.

RAPORLARIN KAPSAMI GELİŞİYOR

Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletiliyor. Bu bağlamda, bazı kan sulandırıcıların, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların yanı sıra alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların rapor yenilemeleri aile hekimleri tarafından yapılabilecek. Ayrıca, bir grup tansiyon ilacı, suni gözyaşı ve göz damlaları ile cilt hastalıklarında kullanılan şampuanlar ve kremler belirlenen süreler içinde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek.

YENİLİKLER VE HAYIRLI OLSUN MESAJI

Kronik hastalıklara bağlı uzman hekim raporu gerektiren bazı ilaçların rapor yenileme sürelerinin uzatıldığı ifade edildi. Bakanlık, “Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” diyerek güncellemelerin tüm bireyler için olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu belirtti.