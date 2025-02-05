Kanser Riskini Azaltma İpuçları Açıklandı

KANSERDEN KORUNMA İPUÇLARI

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kanserden korunma ile ilgili 12 önemli ipucu belirlendi. Yıllık yaklaşık 18 milyon yeni vaka ve 9.6 milyon ölümle sonuçlanan kanser, 40’lı yaşlara kadar sık görülmeye başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, 2030 yılına kadar 75 milyon insanın kanserle yaşayacağını öngörüyor. Ancak kanser riskini azaltmak mümkün. Hürriyet’in haberine göre Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Arıcan, bu konudaki 12 önemli ipucunu paylaştı.

12 KURALIN DETAYLARI

Kanser riskini azaltmak için şu 12 kural öne çıkıyor:

– Sigara kullanmamak: Sigaranın, özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne yol açabildiği ifade ediliyor.

– Dengeli beslenme: Her gün en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmek, işlenmiş etlerden kaçınmak ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet benimsemek önemli.

– Fiziksel aktivite: Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği bildiriliyor.

– İdeal kiloda kalmak: Obezitenin, bazı kanser türleri için risk faktörü olduğu vurgulanıyor.

– Alkol tüketimini sınırlamak: Aşırı alkol tüketiminin bazı kanser türlerinin riskini artırabileceği belirtiliyor.

– Tarama testlerini ihmal etmemek: Erken teşhis için düzenli sağlık kontrolleri ve taramaların yapılması gerektiği ifade ediliyor.

– Çevresel toksinlere dikkat etmek: Zararlı maddelerden kaçınmanın, kanser riskini azaltabileceği tavsiye ediliyor.

– Aşılar: Bazı kanser türlerinin virüslerden kaynaklanabileceği, bu nedenle HPV ve Hepatit B aşılarının kanser riskini azaltabileceği söyleniyor.

– Güneşin zararlı ışınlarına karşı korunmak: Cilt kanseri riskini azaltmak amacıyla güneş koruyucu krem kullanmak gerekiyor.

– Genetik faktörleri sorgulamak: Aile geçmişi olanlar için genetik testlerin ve tarama testlerinin yapılmasının önemi vurgulanıyor.