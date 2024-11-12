“Kanseri Erken Teşhis Etmek İçin”

ARAŞTIRMACILARIN KEŞFİ HAYATLARI KURTARACAK

Araştırmacılar, hastalığın erken teşhisi için geliştirdikleri ucuz yöntemin, birçok yaşamı kurtarabileceğine inanıyor. Lipolitik kolesterol metabolizması adı verilen işlem sırasında, insan vücudu yağı parçaladığında ‘izopren’ adı verilen bir madde dışarı çıkan hava ile salınıyor. İzopren seviyelerindeki azalma ise akciğer kanserinin varlığını gösterebiliyor.

YENİ TEKNOLOJİ İLE ERKEN TEŞHİS FIRSATI

Çin’deki Zhejiang Üniversitesi’nden araştırmacıların liderliğindeki ekip, düşük izopren seviyelerini tespit eden yenilikçi bir gaz sensörü malzemesi geliştirdi. Bu sensör, izopren seviyeleri düşük olduğunda alarm veriyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, akciğer kanserinden her yıl yaklaşık 1.8 milyon kişi yaşamını yitiriyor. Yeni tanı yöntemi ile erken teşhis sayesinde bu sayının önemli ölçüde düşeceği değerlendiriliyor.