Kanseri Üç Kez Yenen Kadın, Yazarlık Yolunda

KANSERİ YENEN KADINDAN UMUT AŞILAYAN BAŞARI HİKAYESİ

Kastamonu’da kanseri üç kez yenmeyi başaran bir kadın, azmi ve mücadeleci ruhuyla çevresine ilham kaynağı oluyor. 42 yıl önce kanser sebebiyle hayatını kaybeden dayısının hikayesini yazarak ölümsüzleştiren 52 yaşındaki Ayfer Savaş Aydın, çocukluk hayalini gerçekleştirerek yazarlık yolculuğuna adım attı.

HASTALIKLA GELEN YAZARLIK HEDEFİ

Uzun yıllardır fizik mühendisi olarak kamu kurumlarında çalışan Aydın, 2017 yılında yaşadığı karın ağrısı ile hastaneye başvurduğunda kolon kanseri teşhisi aldı. Ameliyat sonrası kemoterapi tedavisi gören Aydın, tedavi sürecinde rahim ve akciğer kanserine de yakalandı. Zorlu tedavi sürecinde boş zamanlarını değerlendirmek için kitap okumaya başlayan Aydın, sosyal medyada ‘yazar olmak ister misiniz?’ gibi bir oluşuma katılarak yazarlık hayalini gerçekleştirme fırsatı buldu. Çeşitli eğitimler alarak dayısının hayatını kitaplaştırdı. Bunun yanı sıra katıldığı söyleşilerle kanser hastalarına ilham vermeyi sürdürüyor.

Hastalık sürecini anlatan Aydın, “Karın ağrısıyla başlayan bir sancı sonrası hastaneye gittim. Kolon kanseri olduğumu öğrendiğimde 48 santimlik bir bölümümüz alındı. Bu süreçte hastalığın getirdiği sancılarla başa çıkmaya çalıştım. 6 aylık kemoterapi sürecim oldu ve tüm bu zorlu süreçte bol miktarda kitap okudum. Tedavi beni kısıtlıyordu ama okuma benim için bir kaçış oldu. Uzun bir süreç sonunda işe geri dönüş yaptım ancak baş dönmesi ve denge kaybı gibi sorunlarla karşılaştım ve akciğerde kitle tespit edildi.” diye konuştu.

YAZARLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

2019 yılının sonuna doğru sosyal medya üzerinden yazarlık oluşumuna katıldığını belirten Aydın, “Çocukluğumdan beri en büyük hayallerimden biri kendi romanımı yazmaktı. Bu süreçte değerli hocalarımla tanıştım. Yazmak, benim için bir iyileşme yöntemi oldu. ‘Gücüne Gelsin’ adlı kitapta kanserle ilgili hikayemi paylaştım ve mücadele edenler için ilham olmayı amaçladım.” dedi.

DAYISINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK

İlk kitabını dayısının hikayesinden yola çıkarak yazan Aydın, “Dayım 42 yıl önce vefat etti, ben 8 yaşındaydım. Onunla ilgili anılarımı araştırdım, birçok mektup buldum ve bu süreçte onun nişanlısı ile iletişime geçtim. Dayımın arkadaşlarına ulaşıp anılarını topladım. 40’dan fazla arkadaşı ile görüştüm. Bu çalışma benim için çok anlamlıydı.” ifade etti.

KANSER, MÜCADELE EDECEĞİM BİR DENEYİMİ ANLATTI

Aydın, kanserin ona mücadelesini hatırlattığını ve bu süreci olumlu hale çevirmeyi başardığını belirtti. “Hayallerimi gerçekleştirmek ve yazmak için bir şans yakaladım. Hastalık, hayatımda yeni kapılar açtı. Sınırlı gücümle bile birçok şey üretebileceğimi fark ettim. Kitap yazma yolculuğuma böyle başladım.” şeklinde konuştu.