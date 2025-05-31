Kanserle Mücadele Eden Polis Vefat Etti

KANSA YENİK DÜŞEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ
Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erhan Fesçekoğlu, Ödemiş ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Fesçekoğlu için Şeker Camisinde öğle namazı sırasında cenaze namazı kılındı.
CENAZE TÖRENİNE KATILIM YÜKSEK OLDU
Erhan Fesçekoğlu’nun cenazesi daha sonra Zungurlu Mezarlığına defnediliyor. Cenaze törenine, AK Parti İlçe Başkanı Murat Öncel, MHP İlçe Başkanı Ceyhun Kınlı, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katılıyor.