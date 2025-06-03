“Kanto, Dünya Prömiyerini Şanghay’da Yapacak.”

YÖNETMEN ENSAR ALTAY’IN YENİ FİLMİ DÜNYA PRÖMİYERİ YAPACAK

“Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu)” ve “Kodokushi” adlı ödüllü filmlere imza atan yönetmen Ensar Altay’ın ilk kurmaca filmi “Kanto”, dünya prömiyerini Şanghay Uluslararası Film Festivali Asian New Talents Yarışması’nda gerçekleştirecek. Altay, heyecanını dile getirerek, “Kanto, yaklaşık dört yıllık bir çalışmanın ürünü. Hazırlık süreci yoğun emekle tamamlandı. 2023 baharında Karabük’te çektik filmi.” şeklinde konuştu.

FİLMİN KONUSU VE ÇEKİM YERİ

Altay, filmin atmosferi hakkında bilgi vererek, “Betonun griyle buluştuğu, şehir yaşamına dair stilize resimlerin göze çarptığı bir yer. Kanto, yaşlı kadının kaybolmasını ve onu kimsenin aramamasını konu alıyor. Karabük, film için tutarlı bir atmosfer kurmamıza çok yardımcı oldu.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Şanghay Film Festivali’nin önemine değinen Altay, “Şanghay, ‘Merhaba dünya’ demek için güçlü bir adres. Kanto’nun yolculuğu için de anlamlı başlangıç noktası.” diye ekledi.

ÖDÜL VE BİLİNİRLİK

Kanto’nun daha önce de Saraybosna Film Festivali kapsamında Cinelink Work in Progress’e seçildiğini belirten Altay, “Jüri sağ olsun, Impact Award’la onurlandırdı filmimizi. Bu ödül, filmin yolculuğunda cesaret verici bir eşik oldu.” şeklinde konuştu. TRT ortak yapımı filmde, Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız rol aldı.