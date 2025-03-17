Kanun Teklifine Gazetecilerden Tepki Çekti

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine sert tepki gösterdi. Kösedağ, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanununda yer alan, genel kurul toplantı davetinin Odanın resmi internet sitesinde ilan edilmesi yönündeki düzenlemenin basına zarar vereceğini belirtti.

TEPKİ VE AÇIKLAMALAR

Kösedağ, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin internet sitesinde 10 Mart 2025 tarihli 86 sayılı ‘Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ yayımlanmıştır” diyerek şöyle devam etti: “Kanun teklifinin 2’nci maddesine göre; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 20’nci maddesinde, genel kurul toplantı davetinin Odanın resmi internet sitesinde ilan edileceği şekilde bir düzenleme yapılması düşünülüyor.” Odanın genel kurul toplantı duyurularının gazete ile yapılması gerekliliğini belirten Kösedağ, “Bu hüküm, ‘Birlik resmi internet sitesinde ilan edilir’ şeklinde değiştirilmesi teklif edilmektedir” dedi.

ÖNEMLİ ÇAĞRI

Kösedağ, bu teklifin yasalaşmaması için ülke genelindeki tüm basın kuruluşlarının harekete geçtiğini belirterek, “Türk basınına zarar verecek bu uygulamanın geri çekilmesini talep ediyoruz” diye konuştu. TÜRMOB’un bu konuda bir açıklama yaparak genel kurul duyurularının azlığına ve yayımlanma periyoduna dikkat çektiğini ifade etti. Kösedağ, tüm Türk basınının bu yasaya karşı çıkmasının öneminin altını çizerken, yasalaşması durumunda birçok kuruluşun ilanlarının süreli yayınlarda süresiz kalabileceği endişesini taşıdıklarını vurguladı.

BASININ GELECEĞİNE DİKKAT

Kösedağ, “Başta TÜRMOB olmak üzere tüm ilgi gruplarından, bu hususta ısrarcı olmamalarını talep ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı. Mevcut düzenlemenin, Anayasa ve hukuk hiyerarşisi açısından önemli sorunlar doğuracağını ve basının geleceğini tehlikeye atabileceğini belirtti.