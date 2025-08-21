Kanye West, Kripto Para Üzerinde Şaşırtıyor

KANYE WEST’EN BEKLENMEDİK KRİPTO PARA HAMLESİ

Hip hop dünyasında önemli bir yere sahip olan Kanye West, kripto para alanında sürpriz bir adım attı. Daha önce memecoinlere karşı sert eleştirilerde bulunan ve hayranlarını “kandırdığını” ifade eden West’in bu ani değişimi dikkat çekiyor. “Yeezy Money” adını verdiği projenin merkezi otoriteden bağımsızlık vurgusu, sanatçının müzik kariyerindeki isyankar duruşu ile paralellik gösteriyor.

DUYURU ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Kanye West’in X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklama, sosyal medya kullanıcılarında şüphe uyandırdı. Bazı kişiler hesabın ele geçirildiğine inanırken, West’in resmi web sitesi ve çevrim içi mağazasında “YZY”nin ödeme seçeneği olarak listelenmesi bu iddiaları zayıflattı. Blockchain analiz firması Lookonchain’in yaptığı inceleme, cüzdan hareketleri ile ilgili dikkat çekici veriler ortaya çıkardı. 6MNWV8 kodlu cüzdan, kontrat adresini önceden bilerek işlem yapmış ve 1,5 milyon doların üzerinde kâr elde etmiş durumda.

MALİ MANİPÜLASYON ENDİŞELERİ

Coinbase Direktörü Conor Grogan, projede ciddi bir manipülasyon olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Grogan’ın hesaplamalarına göre, YZY token arzının yüzde 94’ü içeriden haberdar olan gruplar tarafından kontrol ediliyor. Bu durum, ünlü isimler tarafından desteklenen token lansmanlarındaki yapısal sorunları gözler önüne seriyor. Projenin ekosisteminde ise “Ye Pay” adında bir kripto ödeme işlemcisi ve YZY kredi kartı da yer alıyor. Web sitesinin açıklamasında, YZY’nin ideallere destek sağlaması hedeflenirken, yatırım fırsatı sunmadığı vurgulanıyor.