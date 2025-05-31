Kaos Paris’te PSG Kutlamalarında Yaşandı

KAOS ORTAMINDA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Fransız kulübü PSG’nin Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferinin ardından Paris sokaklarında büyük bir kaos meydana geldi. Paris Saint-Germain, Inter Milan’ı 5-0’lık tarihi bir skorla yenerek kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. Bu zaferin ardından, Fransa’nın başkenti Paris’te şiddet olayları patlak verdi.

TARAFTARLARLA POLİS ARASINDA ÇATIŞMALAR

Final maçı Almanya’nın Münih kentinde oynanırken, Paris’te yaklaşık 48 bin kişi, maç göstermek için dev bir taraftar alanına dönüştürülen Parc de Princes stadyumunda toplandı. Ancak, taraftar grupları arasında yaşanan çatışmalar sonucunda polis, Parc des Princes çevresinde toplam 81 kişiyi gözaltına aldı. Kutlama aktivitelerinin sabaha kadar sürdüğü şehirde, polis, sokaklarda taşkınlık yapan taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YER ALDI

Şehrin birçok yerinde ateşe verilen araçlar ve bisikletlerin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Fransız polisi, karşılaşma devam ederken taşkınlık yapan taraftar gruplarına müdahale etti, bazı taraftarlar ise polise şişe ve havai fişek attı.