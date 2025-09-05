KAP’a Duyuruldu: Temu’nun Türkiye Teslimatı Belirlendi!

TEMU’DAN YENİ TESLİMAT ANLAŞMASI

Son dönemlerde giderek artan popülaritesi ile dikkat çeken Çin merkezli uluslararası e-ticaret platformu Temu, Türkiye’de ürün teslimatları için önemli bir adım attı. Şirket, Türkiye’deki teslimatları gerçekleştirmek üzere Horoz Lojistik ile işbirliği yapma kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Temu’nun Türkiye’de yürüteceği e-ticaret faaliyetlerinde özellikle 100 desi veya 30 kilogramdan ağır ürünlerin hızlı ve güvenli teslimatını Horoz Lojistik’in gerçekleştireceği belirtildi.

Bu anlaşmanın sektörde önemli yankılar uyandırması bekleniyor. Şirket, işbirliği ile e-ticaret lojistiğinde önemli bir sinerji yaratmayı hedefliyor ve bu anlaşmanın uzun vadede stratejik bir değer taşıdığını ifade ediyor. KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz, küresel e-ticaret platformu olan Temu ile Temu’nun yerel piyasada gerçekleştireceği e-ticaret faaliyetlerinde ürün teslimatına yönelik olarak hizmet vermek üzere mutabakata varmıştır. Bu stratejik iş birliği ile Temu tarafından satışı gerçekleştirilecek olan büyük hacimli ürünlerin (100 desi / 30 kg üzeri) Türkiye içinde hızlı ve güvenli teslimatının yanı sıra e-ticaret lojistiği kapsamında sinerji oluşturulması hedeflenmektedir.” Ayrıca, gelişmesi beklenen bu yeni işbirliğinin, şirketin finansallarında ciro ve karlılık açısından olumlu bir etki yaratması öngörülüyor.