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Ekonomi

KAP Açıklaması: Tüpraş İşlemleri Durduruldu

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BORSA İSTANBUL’DAN TÜPRAŞ’A İŞLEM YASAKLARI

Borsa İstanbul, TÜPRAŞ’ın işlem sırasını geçici olarak kapattı. Bu konu üzerine Kamu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) açıklama yapıldı. KAP üzerinde yayımlanan duyuruda, “Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP’ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

YANGIN İDDİALARI ÜZERİNE ALINAN ÖNLEMLER

Alınan bu önlem, Tüpraş’ın İzmit’teki tesislerinde gerçekleştirilen planlı bir tatbikat sırasında yangın çıktığına dair iddialar sonrasında uygulandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit’teki Tüpraş tesislerinde yapılan tatbikatta çıkan yangının hızlı bir şekilde kontrol altına alındığını duyurdu.

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