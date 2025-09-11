Kapadokya Alan Başkanlığı Denetim Yaptı

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI DENETİM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgedeki doğal ve kültürel mirası koruma amacıyla at çiftlikleri üzerinde denetim yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimler, Kapadokya Alan Başkanlığı koordinesinde 38 at çiftliğinde uygulandı. Nevşehir’in merkez ilçesi Göreme beldesinde yapılan denetimlerde, çiftliklerin yapı ruhsatları ve yasal izinlerinin durumu değerlendirildi, ayrıca kaçak yapı eklentileri tespit edildi.

Denetimlerde, at çiftliklerinin fen ve sağlık koşullarına uygunluğu ile çevresel etkileri dikkatlice incelendi. Atların yaşam ve barınma şartları, sağlık ve güvenlik teçhizatlarının yeterliliği ile atların kimlik ve küpe kontrolleri yapıldı. Yetkisiz faaliyet gösteren işletmelere idari para cezası uygulandı ve tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili olarak işletme sahipleri hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yazılı bir açıklama yaparak, “Bu denetimler, sadece turistik faaliyetlerin düzenlenmesi değil, aynı zamanda bölge ekosisteminin, hayvan refahının ve ziyaretçi güvenliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Düzenli denetimlerimizi sürdürmeye ve Kapadokya’daki ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.