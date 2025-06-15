Kapadokya Bisiklet Festivali Başarıyla Tamamlandı

Kapadokya Bisiklet Festivali İki Gün Süren Heyecanla Sonuçlandı

Kapadokya Bisiklet Festivali, iki gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle tamamlandı. Dün düzenlenen 111 kilometrelik Büyük Sürüş’ün ardından, bugün 50 kilometrelik iki farklı parkurda yarış heyecanı yaşandı. Bu organizasyon, Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB branşlarında sporcuları bir araya getirerek, Kapadokya’nın benzersiz vadileri, taş yolları ve peri bacaları arasında katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Türkiye’nin ilk elektrikli bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan festivalde, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya’dan toplam 131 sporcu pedal çevirdi.

Eşsiz Manzaralarla Yarışma Keyfi

Kapadokya Bisiklet Festivali çerçevesinde yarın, Salcano sponsorluğunda düzenlenen ‘Büyük Sürüş’, 111 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Festivalin ikinci ve son gününde ise, katılımcılar Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB dallarında 50 kilometrelik iki ayrı parkurda mücadele etti. Ürgüp merkezinden sabah 09.20 ve 09.30’da start alan bisikletçiler, peri bacaları arasında eşsiz bir deneyim yaşadı. Organizasyonun startını Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Şahin, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, Argeus Travel & Events Kurucu Ortakları Aydın Ayhan Güney ve Muammer Sak verdi. Ayrıca, yarışta Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ve Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler de sporcularla birlikte pedal bastı.

Sürdürülebilir Gelecek Vurgusu

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, bu tür etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. “Bisiklet sporu ile Ürgüp’ü tekrar buluşturmak istiyoruz. Bu yıl Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Elektrikli bisikletlerin de katıldığı bir yarış oldu. Gelecek yıllarda etkinliğin büyümesini ve dünya genelinden birçok sporcunun katılmasını bekliyoruz. Elektrikli bisikletlere destek vermek, bu tür bir yarışı organize etmek, Ürgüp’ü sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için hedefimizle örtüşüyor. Bölgede ilk elektrikli toplu taşıma aracını biz getirdik. Çok kısa sürede Ürgüp Belediyesi’nin elektrik ihtiyacı Güneş Enerjisi Sistemi ile karşılanacak. Toplamda altı şarj istasyonu kurduk ve sürdürülebilirliği destekleyen çalışmalara devam ediyoruz. Bu bisiklet yarışı, elektrikli bisikletlerin yer aldığı ilk organizasyon olduğu için vizyonumuzun önemli bir parçası. Yakın gelecekte uluslararası bir satranç turnuvamız olacak ve Klasik Mercedes kulübü ile etkinlikler düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz deneyimlerle bu etkinlikleri daha da güzelleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

Dereceye Giren Sporcular Belli Oldu

Kapadokya Bisiklet Festivali sonrası dereceye giren sporcular açıklandı. Yarışlarda derece elde eden sporculara, Ürgüp merkezde düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Törene Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Argeus Travel & Events Kurucu Ortakları Aydın Ayhan Güney ve Muammer Sak katıldı. Yarışlarda derece elde eden sporcular şu şekilde sıralandı:

MTB (Erkekler)

1- Gökhan Uzuntaş (2:27:38)

2- Murat Pehlevan (2:30:34)

3- Ercan Bıçak (2:31:10)

MTB (Kadınlar)

1- Aylin Yüce (4:00:31)

E-MTB

1- Kadir Erduru (2:18:15)

2- Erkan Erdoğan (3:33:18)

3- Yusufcan Durmuş (4:49:03)

Gravel (Erkekler)

1- Frank Van Holderbeke (2:52:33) (Belçika)

2- Roman Slugin (3:29:02) (Türkiye)

3- Furkan Kalebaşı (3:39:46)

Gravel (Kadınlar)

1- Els Bourgonjon (3:41:25) (Belçika)

2- Gonca Ateş Arıkan (5:57:07)

E-Gravel (Kadınlar)

1- Merve Çimeli (4:19:51)