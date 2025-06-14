Kapadokya Bisiklet Festivali Başladı. 111 kilometrelik Büyük Sürüş Yapıldı. Yarışmalar Türkiye, Azerbaycan ve Diğerleri. Kapadokya’nın Güzellikleri Keşfediliyor. Organizasyon Büyük İlgi Gördü. Spor Kültürle Buluştu

KAPADOKYA BİSİKLET FESTİVALİ BAŞLADI

Kapadokya Bisiklet Festivali, 111 kilometrelik ‘Büyük Sürüş’ parkuruyla start aldı. Kapadokya’da bisiklet heyecanı yeniden yaşanıyor. Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularını bir araya getiren etkinlik, Kapadokya’nın eşsiz vadileri, taş yolları ve peri bacalarının arasında gerçekleştiriliyor. Spor ile birlikte bölgenin kültürel zenginliklerine de vurgu yapan festival, yerel lezzetlerin tanıtımından çeşitli kültürel etkinliklere kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Bugün 111 kilometrelik toplu sürüş etkinliği gerçekleşti. Yarın ise farklı kategorilerde MTB, E-MTB, Gravel ve E-Gravel yarışları düzenlenecek. Kapadokya Bisiklet Festivali’nde Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya’dan toplam 131 sporcu pedal çevirecek.

KATILIMCILAR BİSİKLET YARIŞINDAN KEYİF ALDI

Kapadokya Bisiklet Festivali, 111 kilometrelik parkurda ‘Büyük Sürüş’ ile başladı. Bu parkurda start, Ürgüp merkezde sabah saat 08:00’de verildi. Etkinlikte; Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ve Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler de yer aldı ve sporcularla birlikte pedal bastı. ‘Büyük Sürüş’ün startını, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Şahin, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü ve Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney verdi.

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, festival ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bugün katılan bisikletçilere Kapadokya’nın güzelliklerini gösterip keyif almalarını sağlamak istiyoruz. Çünkü genellikle yarıştıkları için Kapadokya’nın manzarasını zor görüyorlar. 110 kilometre üzeri bir parkur var, isteyen istediği kadar sürebiliyor ve her türlü bisiklet ile katılabiliyorlar. Yarın da dağ bisikleti ve gravel gibi hedef yarışlar düzenlenecek. Bu ilk kez denediğimiz bir yarış. Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Şu an Avrupa’da gravel bisiklete talep artıyor. İnsanlar doğada, arazide bisiklete binmek ve performans sergilemek istiyor. Türkiye yeni bir bisiklet organizasyonuna kavuştu demek yanlış olmaz.”