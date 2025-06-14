Kapadokya Bisiklet Festivali Başladı

KAPADOKYA BİSİKLET FESTİVALİ BAŞLADI

Nevşehir’de gerçekleştirilen “Kapadokya Bisiklet Festivali”, 111 kilometrelik parkurdaki “Büyük Sürüş” yarışının start almasıyla başladı. Türkiye dışında Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya’dan gelen 52 sporcu, Ürgüp ilçesinde buluşarak, sürüş için yerlerini aldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından verilen startla, yol bisikletçileri ile birlikte Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları pedal çevirmeye girişti.

SPORCULAR TRAFİĞE AÇIK YOLLARDA PEDAL ÇEVİRİYOR

Trafiğe açık yollarda güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen sürüş etkinliği, Ürgüp’ten başlayarak Ortahisar ve Göreme beldeleri ile Çavuşin, Karacaören, Akköy, Başdere, Şahinefendi, Taşkınpaşa ve Cemil köylerinden geçerek yeniden Ürgüp’teki devam etme noktasına ulaşma hedefi taşıyor. Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney, “Kapadokya’nın coğrafi yapısıyla bisiklet sporu için elverişli olduğunu” dile getirdi. Güney, “Bir tam gün sürüşte amacımız trafiği engellemeden Kapadokya’nın en güzel yerlerini göstermek.” ifadesini kullandı.

YARIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ BEKLENİYOR

İkinci günün, yarışlarla devam edeceğine işaret eden Güney, “Türkiye’de bu konseptte ilk kez yapılacak yarışta arazide sürülen yol, dağ ve elektrikli versiyonlarıyla gerçekleştirilecek. Bu organizasyon önümüzdeki yıllarda daha yüksek katılımla gerçekleşecektir.” diye ekledi. Festival, yarın 50 kilometrelik parkurdaki Gravel ve E-Gravel yarışıyla sona erip ardından ödül töreni düzenlenecek.