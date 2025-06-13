Kapadokya Bisiklet Festivali Başlıyor

KAPADOKYA BİSİKLET FESTİVALİ’NE HAZIRLIK

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, farklı disiplinlerden bisiklet severleri tarihi yolların eşsiz manzaraları eşliğinde buluşturacak. Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında vadiler, taş yollar ve peri bacaları arasında pedal basacak sporcular unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Organizasyon yarın Büyük Sürüş ile başlayacak ve 15 Haziran Pazar günü MTB, E-MTB, Gravel ve E-Gravel yarışlarının yapılması planlanıyor. Hem spor etkinlikleri hem de bölgenin kültürel değerlerine vurgu yapacak festivalde Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya’dan toplamda 131 sporcu katılacak.

FARKLI PARKURLAR İLE YARIŞ

Kapadokya Bisiklet Festivali çerçevesinde Salcano sponsorluğundaki ‘Büyük Sürüş’ etkinliği 111 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Büyük Sürüş’ün başlangıcı Ürgüp merkezde sabah 08:00’de yapılacak ve yol, gravel ile e-gravel sporcularının katılımıyla aynı noktada sona erecek. 15 Haziran Pazar günü ise Kapadokya’nın gözde vadilerini içeren Gravel ve E-Gravel yarışı organize edilecek. 50 kilometrelik parkur Ürgüp merkezden saat 09:00’da başlayacak ve burada bitecek. Aynı gün dağ bisikleti (MTB ve E-MTB) tutkunları da 50 kilometrelik parkurda patika tırmanışı, iniş yapma, engelleri aşma ve keskin virajlarda pedal basma fırsatı bulacak.

BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kapadokya Bisiklet Festivali öncesinde bir basın toplantısı yapıldı. Toplantıya Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ile Kapadokya Bisiklet Festivali Direktörü Koray Bozunoğulları katıldı.

BİSİKLET SPORUNU HAREKETLENDİRMEK İSTİYORUZ

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, etkinliklerin 2000 yılında başladığını ancak bir süreliğine duraklama yaşandığını belirtti. “Tekrar bu bölgede bisiklet sporunu hareketlendirmek istedik. Aydın Ayhan Güney uzun yıllardır bu alanda tecrübe sahibi. Bu yıl Türkiye’de olmayan bir etkinlik ile geri döneceğiz. Ürgüp’te başlamasından dolayı belediye olarak çok mutluyuz. Ben de yarın bisikletimle etkinlikte yer alacağım. Önümüzdeki yıllarda artan ilgi ile etkinlik büyüyecek. Kapadokya ile bisiklet sporunu yeniden buluşturmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

FESTİVAL HAVASIYLA GEÇECEKTİR

Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler ise, bu yılki organizasyondan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Kapadokya çok özel bir yer. Buraya verdiğimiz önem oldukça değerli. Festival havasında geçmesini bekliyoruz. Federasyon olarak buradayız ve yarışa katılacağız. Şehre uygun, yakışan bir yarış olacağını düşünüyoruz.” dedi.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER İLK KEZ YARIŞACAK

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, elektrikli bisikletlerin bu yılki yarışlara ilk kez dahil olacağını belirtti. “Yol bisikleti gibi görünüp araziye uygun tasarımlar. Bu tür bisikletler dünyada popüler hale geldi. Amacımız bu etkinlikte de gelecekte daha fazla katılım sağlamak. Bu tür yarışlar büyüdükçe bisiklet sektörü de güçleniyor. Türkiye’nin her yerinde birçok yarış yapıyoruz, bu yüzden çok heyecanlıyız” dedi.

KAPADOKYA’YI GÖRECEĞİZ

Kapadokya Bisiklet Festivali Direktörü Koray Bozunoğulları, iki gün boyunca iki farklı etkinlik gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Yarın 111 kilometrelik Büyük Sürüş hazır. Kapadokya’nın en gözde yerlerinde yapılacak. Bu etkinlik, hiç görülmeyen yerlerin de tanınmasına yardımcı olacak. Pazar günü dağ bisikletleri etkinliği gerçekleşecek. Hem elektrikli hem de elektriksiz bisikletlerin yer alacağı parkurlarımız var. Ayrıca bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen Ürgüp Belediyesi, Shimano, Toyota ve Salcano’ya teşekkür ediyorum” diye ekledi.