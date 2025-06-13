Kapadokya Bisiklet Festivali’nde 131 Sporcu Yarışacak

KAPADOKYA BİSİKLET FESTİVALİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Nevşehir’de bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan “Kapadokya Bisiklet Festivali”nde 6 farklı ülkeden toplam 131 sporcu pedal çevirecek. Argeus Travel & Events tarafından hayata geçirilen etkinlik, Salcano’nun ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi’nin destekleriyle Toyota Türkiye, Shimano ve PT Academy sponsorluğunda düzenleniyor. Festival, Ürgüp’ten başlayarak bölgedeki çeşitli vadiler ile engebeli arazilerdeki güzergahlarda yol bisikletçilerini, Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularını ağırlayacak. Türkiye, Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya’dan birçok sporcu, festivalde yer alacak.

Ürgüp Belediyesi’nin Meclis Salonunda festival öncesinde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Türkiye’nin turizm merkezi Kapadokya’da böyle bir festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Spor etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini belirten Bul, “İlçemizde bisiklet sporcularını görmekten çok mutluyuz. Coğrafyamız son derece güzel. Bu festivalin gelecek yıllarda da devam etmesini sağlayacağız. Ürgüp ve Kapadokya’yı bisiklet sporu ile bir arada görmekten gurur duyuyoruz.” dedi.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER FESTİVALDE YER ALACAK

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney, festival kapsamında yarışmalara elektrikli bisikletlerin de katılacağını belirtti. Elektrikli bisikletlerin dünya genelinde popüler hale geldiğini dile getiren Güney, “Avrupa’da bu alanda büyük yarışlar düzenleniyor. Bizim hedefimiz, ilerleyen yıllarda yüksek katılımlar sağlamak. Yarışlar firkete büyüdükçe bisiklet sektörü de güçleniyor, bu da yarışları destekliyor. Birçok yarış düzenliyoruz ama bu organizasyonun ayrı bir heyecanı var.” şeklinde konuştu. Festival Direktörü Koray Bozunoğulları’nın yarışların güzergahlarını tanıtmasının ardından basın toplantısı sona erdi. Etkinlik kapsamında 111 kilometrelik parkurda “Büyük Sürüş”, yarın sabah 08.00’de, 50 kilometrelik parkurdaki Gravel ve E-Gravel yarışı ise pazar günü saat 09.00’da Ürgüp Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak.