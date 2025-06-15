Kapadokya Bisiklet Festivali’nde Ödül Töreni Düzenlendi

KAPADOKYA BİSİKLET FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Nevşehir’de gerçekleştirilen Kapadokya Bisiklet Festivali’nde ödül töreni yapıldı. Argeus Travel & Events’in düzenlediği festival, Salcano ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi destekleriyle, Toyota Türkiye, Shimano ve PT Academy sponsorluğunda toplam 6 ülkeden 131 sporcunun katılımıyla sona erdi. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya’dan gelen sporcular, Kapadokya’nın farklı yerleşim birimleri ve vadilerinde bulunan 50 kilometrelik parkurda zafer için yarıştırdı. Ürgüp’ten yola çıkan sporcular, Ortahisar, İbrahimpaşa, Ayvalı, Cemil ve Mustafapaşa beldelerinden geçerek tekrar Ürgüp ilçesine ulaştı.

MTB erkek kategorisinde 2 saat 27 dakika 38 saniyede yarışı tamamlayan Gökhan Uzuntaş birinci, 2 saat 30 dakika 34 saniyelik süre ile Murat Pehlevan ikinci, 2 saat 31 dakika 10 saniyede bitiren Ercan Bıçak üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde Aylin Yüce, parkuru 4 saat 31 saniyede tamamlarken, E-MTB erkeklerde Kadir Erduru 2 saat 18 dakika 15 saniyeyle birinciliği, Erkan Erdoğan 3 saat 33 dakika 18 saniyeyle ikinciliği ve Yusufcan Durmuş 4 saat 49 dakika 3 saniyeyle üçüncülüğü elde etti. Gravel erkeklerde Belçikalı Frank Van Holderbeke, 2 saat 52 dakika 33 saniyede parkuru tamamlayarak birinci, Türk sporcu Roman Slugin ise 3 saat 29 dakika 2 saniyelik süre ile ikinci oldu. Kadınlar kategorisinde Belçikalı Els Bourgonjon 3 saat 41 dakika 25 saniyeyle birinci, Gonca Ateş Arıkan ise 5 saat 57 dakika 7 saniyeyle ikinci sırada yer aldı. E-Gravel’de de Merve Çimeli, 4 saat 19 dakika 51 saniyelik bir süreyle parkuru tamamladı.

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elektrikli bisikletlerle yarışa katılan sporcuların da yer aldığı etkinlik sonrasında Ürgüp Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi. Törende, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini ilçe protokolü ve organizasyon komitesi yetkilileri takdim etti.