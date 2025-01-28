Kapadokya’da Balon Uçuşlarında Rekor Kırıldı

KAPADOKYA’DA SICAK HAVA BALONLARINDA REKOR KIRILDI

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya’da gerçekleşen Sıcak Hava Balon uçuşlarında rekorların elde edildiğini açıkladı. 2024 yılında toplamda 236 gün yapılan Sıcak Hava Balonları ile 770 bin yerli ve yabancı turistin Kapadokya’nın eşsiz manzarasını havadan seyrettiğini belirtti. Vali Fidan, ulusal haber ajanslarının temsilcileri ile birlikte sabah erken saatlerde Göreme Beldesi’ndeki Aydınkırağı Tepesi’ne çıkarak balon uçuşlarını izledi.

KAPADOKYA DÜNYA ÇAPINDA BİR CENNET

Balon uçuşlarını izleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Fidan, burada gazetecilere de önemli bilgiler aktardı. Kapadokya’nın Sıcak Hava Balon uçuşlarının en yoğun yapıldığı bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Fidan, “Kapadokya bölgesinde günlük yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı turist, bu muhteşem manzarayı havadan görmekte. Bu görsel şöleni izlemek için binlerce kişi de seyir tepelerinde yer alıyor. Kapadokya, dünyada 200 günün üzerinde uçuş yapılabilen tek yer” şeklinde konuştu.

REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

2024 yılında tüm zamanların rekorunun kırıldığına dikkat çeken Nevşehir Valisi Ali Fidan, “2023 yılına göre yüzde yirmi dört artış oldu. 2023’te 218 gün uçuş yapılmıştı ve yaklaşık 622 bin kişi Kapadokya’yı kuş bakışı izlemişti. 2014 yılında ise 236 gün uçuş gerçekleştirilmişti. Bu yılki uçuşlarda 770 bin kişi balonlara bindi ve ilk defa 700 bin rakamının üstüne çıkıldı. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 24’lük bir artış söz konusu. Bu artış bizim için oldukça önemli. 2024 yılı, rekor yılı oldu. Hedefimiz, yolcu sayısında milyonu geçmek. Kapadokya’nın kısa bir süre içinde bu sayıyı aşacağına inanıyorum,” diye ekledi.