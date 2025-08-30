Kapadokya’da Balonlar Bayramı Kutladı

KAPADOKYA’DA ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen uçuşlarda Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslendi. UNESCO’nun Doğal ve Kültürel Miras listesine dahil edilen bölge, Peribacaları, ilginç kaya oluşumları ve tarihi yer altı ile yer üstü şehirleri ile dikkat çekiyor. Bu zenginlikler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sabah saatlerinde hazırlanan balonların sepetlerine özel olarak asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri, bayram coşkusunu artırdı.

HAVA BALONLARI HAVALANDI

Avanos ilçesine bağlı Çavuşin ve Zelve ören yerlerinden havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde yaklaşık bir saat süzüldükten sonra Göreme beldesine yakın bir alana iniş yaptı. Sıcak hava balonunun pilotu Ahmet Başyiğit, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle güzel bir uçuş gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türk Bayraklarını balonumuza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” şeklinde açıkladı. Uçuşun detaylarını aktaran Başyiğit, Çavuşin mevkiinden havalanacaklarını ve inişin ardından hava koşullarının çok iyi olduğunu belirtti. Pilot, bu uçuşun şehit ve gazilere adandığını vurgulayarak, “Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.