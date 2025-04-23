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Kapadokya’da Balonlar, Türk Bayraklarıyla Uçtu

SICAK HAVA BALONLARI TÜRK BAYRAĞIYLA UÇTU

Kapadokya bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ile havalandı. UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya’nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dolu atmosferinde, hazırlanan balonların sepetlerine dikkatlice Türk bayrakları asıldı.

TURİSTLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Turistlerin sepetlere alınmasından sonra sıcak hava balonları tek tek gökyüzüne yükselmeye başladı. Bölgeye gelen ziyaretçiler, kiraladıkları klasik otomobillerle keyifli bir yolculuk yaptı. Ortaya çıkan manzara karşısında, turistler bol bol fotoğraf çekildi.

Balonlar, Kapadokya’nın peribacalarıyla dolu Kılıçlar, Aşıklar ve Güllüdere vadileri üzerinde yaklaşık 1 saat boyunca süzüldü. Bu muhteşem manzara, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

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23 Nisan Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak, bu hizmetler arasında şehir içi raylı sistemler ve belediye otobüsleri yer alacak.
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23 Nisan Tatili Okullarda Geçerli

23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak resmi tatil olarak kutlanacak ve liseler de bu nedenle tatil olacak.

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