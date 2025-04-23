Kapadokya’da Balonlar, Türk Bayraklarıyla Uçtu

SICAK HAVA BALONLARI TÜRK BAYRAĞIYLA UÇTU
Kapadokya bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ile havalandı. UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya’nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dolu atmosferinde, hazırlanan balonların sepetlerine dikkatlice Türk bayrakları asıldı.
TURİSTLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR
Turistlerin sepetlere alınmasından sonra sıcak hava balonları tek tek gökyüzüne yükselmeye başladı. Bölgeye gelen ziyaretçiler, kiraladıkları klasik otomobillerle keyifli bir yolculuk yaptı. Ortaya çıkan manzara karşısında, turistler bol bol fotoğraf çekildi.
Balonlar, Kapadokya’nın peribacalarıyla dolu Kılıçlar, Aşıklar ve Güllüdere vadileri üzerinde yaklaşık 1 saat boyunca süzüldü. Bu muhteşem manzara, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.