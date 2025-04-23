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Kapadokya’da Balonlar, Türk Bayraklarıyla Uçtu

KAPADOKYA’DAKİ RENGARENK GÖKYÜZÜ MANZARASI

Kapadokya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sıcak hava balonlarını Türk bayraklarıyla gökyüzüne çıkardı. Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan bu bölge, özel bir kutlamaya ev sahipliği yaptı.

TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLÜ BALONLAR

Nevşehir’in Göreme beldesi çevresinde uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine bayraklar asıldı. Bu özel gün için hazırlanan balonlar, turistlerin sepetlere yerleştirilmesinin ardından sırasıyla yükselmeye başladı.

Bölgeye kiraladıkları klasik otomobillerle gelen turistler, havada süzülen balonların oluşturduğu manzarada fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Balonlar, Kılıçlar, Aşıklar ve Güllüdere vadileri üzerinde yaklaşık 1 saat boyunca süzüldü.

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