Kapadokya’da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

KAPADOKYA’DA GÖKYÜZÜ GEZİNTİSİ

Kapadokya’da sabah saatlerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı. Bu özel etkinlik, gökyüzünde unutulmaz bir görsel şölen yarattı. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya, turistlere muhteşem bir manzara sunmak için sıcak hava balonlarıyla doldu. Gün doğumundan önce düzenlenen tur için balonlar hazırlıklarını tamamladı.

GÖKYÜZÜNDE BAYRAM COŞKUSU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için görevliler, balonların sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri astı. Güneşin doğmasıyla birlikte, balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi. Göreme ve Ortahisar’da bulunan kalkış alanlarından havalanan bu sıcak hava balonları, Göreme Açık Hava Müzesi, Güvercinlik Vadisi ve Göreme Beldesi üzerinden geçerek Aşk Vadisi’ne iniş yaptı.

156 BALON HAVAYA KALKTI

Aynı anda havalanan toplam 156 sıcak hava balonu, sepetlerinden dalgalanan Türk bayraklarıyla gökyüzünde adeta bir şölen oluşturdu. Balon pilotu Kemal Kaya, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gökyüzünde kutlayacağız. Bu bayram Türkiye’de ve dünyada çocuklara adanmış tek bayram. Uçuşumuz yaklaşık bir saat sürecek” diye belirtti.

GÖREMEDEN YÜKSELEN GÜNEŞ

Nevşehir’in güzellikleri arasında gerçekleşen bu etkinlik, katılımcılara hem keyifli bir deneyim hem de görsel bir şölen sundu. Kapadokya’nın doğal ve tarihi güzellikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların bayramına anlam kattı.