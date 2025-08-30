Kapadokya’da Balonlar Türk Bayraklarıyla Uçtu

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA SICAK HAVA BALONLARI UÇUŞ YAPTI

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayraklarıyla simgesel bir uçuş gerçekleştirdi. UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu olan Kapadokya, yerli ve yabancı turistlere peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla dolu vadileri gökyüzünden izleme fırsatı sunuyor. Göreme beldesindeki balon kalkış alanı, gün doğumunda uçuşa hazırlıkları tamamladı.

GÖKYÜZÜNDEKİ ÖZEL GÜN

Balon kalkış alanına gelen görevliler, sepetlere Türk bayrakları astı. Balon pilotu Ahmet Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle başarılı bir uçuş planladıklarını belirtti ve “Türk bayraklarımızı balonlarımıza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz” dedi.

BALONLAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Tura katılacak turistler balonlara bindiğinde, sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi. Yaklaşık 1 saat boyunca bölge semalarında süzülen balonlar, katılımcılara eşsiz bir manzara sunarak unutulmaz bir deneyim yaşattı.