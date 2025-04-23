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Kapadokya’da Bayraklı Balon Gösterisi

TURİZM MERKEZİNDE BAYRAM COŞKUSU

Türkiye’nin önde gelen turizm noktalarından biri olan Kapadokya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sıcak hava balonlarıyla renklendi. Bu sabah, Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları, kutlamalar kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı.

HAVADA BAYRAK DALGALANDI

Yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla gerçekleşen aktivitede, sıcak hava balonları, semalarda yaklaşık 1,5 saat boyunca Türk bayrağı ve Atatürk posteri gökyüzünde dalgalandırdı. Bu görsel şölen, bayram coşkusunu artırarak turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

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