Kapadokya’da Elektrikli Bisiklet Yarışı Başladı

KAPADOKYA’DA ELEKTRİKLİ BİSİKLET YARIŞI BAŞLADI

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde, Kapadokya Bisiklet Festivali çerçevesinde gerçekleşen elektrikli bisiklet yarışı hayata geçti. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sabah saatlerinde, Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB kategorilerindeki sporcular, toplamda 50 kilometrelik iki ayrı parkurda yarışmak üzere start aldı. Bu festival, Türkiye’de ilk defa elektrikli bisikletlerin yer aldığı etkinlik olma özelliği taşıyor. Yurt içinden ve yurt dışından toplamda 131 sporcu, Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya gibi ülkelerden Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinde pedal çevirdi.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen etkinliğin ikinci ve son günündeki start düdüğünü, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Şahin, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, Argeus Travel Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve Muammer Sak verdi. Yarışta, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ile Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler de sporcularla birlikte pedal çevirdi.

KADİR ERDURU: ATMOSFER MUHTEŞEM

Kapadokya’da 15 yıldır yaşayan Kadir Erduru, “Türkiye’deki bütün yarışlara katılıyorum. E-bike kategorisine geçtim. Kapadokya’daki bu eşsiz ve güzel parkurlarda MTB ve E-MTB’cilerin yarışmasını istiyorum. İnanılmaz bir atmosferi var; parkuru, sıcağı, serini her şeyi muhteşem. Herkesi buraya davet ediyorum” sözleriyle etkinliği değerlendirdi.

MERVE ÇİMELİ: KEYİFLİ BİR ROTA

Dün gerçekleştirilen Büyük Sürüş etkinliğinin oldukça keyifli olduğunu belirten Merve Çimeli, etkinliğe Adana’dan katıldığını ifade etti. “111 kilometrelik bir etap tamamladık, gayet keyifli bir rotaydı. Bugün de yarışımız var. Ben gravel kategorisinde yer alacağım. Daha önce parkurda denemelerimi yaptım gayet güzeldi. Organizasyonumuz güzel, kazasız bitirmek istiyoruz. Kapadokya’nın doğası hem koşu hem de bisiklet için çok keyifli bir rota. Dün hafif yağmurla başladık ama sonrası keyifli geçti. Bugün de güneşle başlıyoruz, böyle geçer umarım” şeklinde konuştu.