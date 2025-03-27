Kapadokya’da Geçen Siyah Kalp Dizisi

YENİ BİR DİZİ MACERASI

Yönetmen Uluç Bayraktar ve senarist Yıldız Tunç’un elinden çıkan dizi, izleyicileri Kapadokya’nın güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikayesine dahil ediyor. Bugün, 27 Mart Perşembe, “Siyah Kalp” dizisinin 26. bölümü Show TV’de izleyicilerle buluşuyor. Tanıtımda, Sevilay, Nuh’a “değişmediği sürece onunla olmayacağını” ifade ediyor. Öte yandan, Cihan gözaltından çıkınca Melek’le bir araya geliyor. Nuh ve Cihan’ın el sıkışması barışmanın sinyallerini verirken, Hikmet’in Halil ile iş birliği yapacak olması heyecanı artırıyor. Ayrıca tanıtımın finalinde, Melek’in babası Halil’i görmesiyle seyirciler merak içinde kalıyor.

İKİZLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Genç yaşta ikizlerini geride bırakan Sumru (Ece Uslu), önde gelen iş adamı Samet (Burak Sergen) ile hayatını birleştiriyor. Yıllar sonra ikizler, Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerini bulmak amacıyla Kapadokya’ya doğru yola çıkıyor. Geldikleri ihtişam dolu konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile tanışıyor. Melek’in yolları ise Samet’in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişiyor. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya çalışsa da, Melek ve Nuh, Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başarıyor.

DİZİNİN ÇEKİCİ KADROSU

Aşk, gizem ve tutku dolu hikayesinin yanı sıra usta oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken “Siyah Kalp”, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Yönetmen Uluç Bayraktar ve senarist Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet) ve Burak Sergen (Samet) gibi başarılı isimler yer alıyor.

ANNEYLE YÜZLEŞME ANI

Nuh ve Melek, anneleriyle yüzleşmek adına Kapadokya’ya gelirler ve burada beklenmedik bir şekilde Cihan ile Sevilay ile karşılaşırlar. Ancak asıl sürpriz, ikizlerin anneleri Sumru ile yüzleştikleri an gerçekleşecek. Seyirciler, “Siyah Kalp” dizisini Show TV platformlarından izleyebilir.