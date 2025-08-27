Kapadokya’da Kaçak Yapılar Yıkıldı

KAPADOKYA’DA KAÇAK YAPILARA YIKIM UYGULANDI

Kapadokya, Türkiye’nin önde gelen turizm lokasyonlarından biridir. Bu alanda yapılan son denetimlerde, kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen bir otel ve restoranın yıkımı gerçekleşti. Kapadokya’nın eşsiz kültürel ve doğal değerlerini korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı, bu tür kaçak yapıların ortadan kaldırılması konusunda kararlı adımlar atıyor. Çavuşin köyü sınırlarında bulunan bu kaçak yapılar, iş makineleriyle yıkıldı.

KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VURGUSU

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yaptığı açıklamada “Kapadokya, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır” ifadesini kullandı. Aslanbay, bu benzersiz coğrafyanın gelecekte nesillere bozulmadan aktarılması için kaçak yapılaşmaya karşı taviz vermeden mücadele ettiklerini belirtti. “Önceliğimiz, doğal ve kültürel değerleri korurken bölge turizminin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaktır” diyen Aslanbay, yasalara aykırı ve bölgenin özgün yapısına zarar veren yapıların göz ardı edilmeyeceğinin altını çizdi. Yıkımların yanı sıra yerel halkı, yatırımcıları ve ziyaretçileri bilinçlendirmenin de önemli olduğunu vurguladı ve “Amacımız, Kapadokya’da her adımın çevreye, tarihe ve kültüre saygı içerisinde atılmasını sağlamak” ifadelerini kullandı. İlgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.